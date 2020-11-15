Карта распространения коронавируса на 15 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших? Фото: Pixabay
На утро 15 ноября в Удмуртии зарегистрировали 152 новых случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в Оперштабе региона.
Диагноз подтвердился у 59 жителей Ижевска, 13 жителей Воткинска, 13 жителей Кезского района, 9 жителей Завьяловского района, 7 жителей Глазова, 7 жителей Игринского района, 6 жителей Глазовского района, 6 жителей Дебесского района, 6 жителей Шарканского района, 5 жителей Алнашского района, 5 жителей Селтинского района, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Юкаменского района, 2 жителей Увинского района, 2 жителей Якшур-Бодьинского района. По одному случаю зарегистрировано в Можге, а также Кизнерском, Красногорском, Малопургинском и Можгинском районах.
Таким образом, общее число заболевших составляет:
Ижевск — 5258
Завьяловский район — 710
Можга — 585
Глазов — 607
Воткинск — 557
Сарапул — 381
Алнашский район — 266
Малопургинский район — 207
Увинский район — 210
Игринский район — 197
Можгинский район — 153
Шарканский район — 154
Красногорский район — 143
Балезинский район — 150
Воткинский район — 151
Сарапульский район — 140
Кезский район — 134
Вавожский район — 112
Якшур-Бодьинский район — 103
Кизнерский район — 102
Глазовский район — 98
Сюмсинский район — 91
Селтинский район — 93
Граховский район — 73
Ярский район — 74
Киясовский район — 65
Каракулинский район — 59
Дебесский район — 63
Камбарский район — 53
Юкаменский район — 54
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