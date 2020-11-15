Карта распространения коронавируса на 15 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших? Фото: Pixabay

На утро 15 ноября в Удмуртии зарегистрировали 152 новых случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в Оперштабе региона.

Диагноз подтвердился у 59 жителей Ижевска, 13 жителей Воткинска, 13 жителей Кезского района, 9 жителей Завьяловского района, 7 жителей Глазова, 7 жителей Игринского района, 6 жителей Глазовского района, 6 жителей Дебесского района, 6 жителей Шарканского района, 5 жителей Алнашского района, 5 жителей Селтинского района, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Юкаменского района, 2 жителей Увинского района, 2 жителей Якшур-Бодьинского района. По одному случаю зарегистрировано в Можге, а также Кизнерском, Красногорском, Малопургинском и Можгинском районах.

Таким образом, общее число заболевших составляет:

Ижевск — 5258

Завьяловский район — 710

Можга — 585

Глазов — 607

Воткинск — 557

Сарапул — 381

Алнашский район — 266

Малопургинский район — 207

Увинский район — 210

Игринский район — 197

Можгинский район — 153

Шарканский район — 154

Красногорский район — 143

Балезинский район — 150

Воткинский район — 151

Сарапульский район — 140

Кезский район — 134

Вавожский район — 112

Якшур-Бодьинский район — 103

Кизнерский район — 102

Глазовский район — 98

Сюмсинский район — 91

Селтинский район — 93

Граховский район — 73

Ярский район — 74

Киясовский район — 65

Каракулинский район — 59

Дебесский район — 63

Камбарский район — 53

Юкаменский район — 54

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии заразился коронавирусом