Погода в Ижевске на 16 ноября: холодно и без осадков

Сегодня будет холодно
Фото: Константин ИВШИН
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 16 ноября. Началась очередная рабочая неделя, и «Комсомолка» по традиции рассказывает, какие сюрпризы на сегодня приготовила погода.
По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня будет -6...8 градусов. Преимущественно без осадков, ожидается переменная облачность. Ветер западный, 2-7 м/с.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня будет пасмурно. Температура воздуха -9...11 градусов.
По предварительным данным, на следующей неделе ожидается потепление.
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