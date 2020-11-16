Руководитель организации в Ижевске не выплатил 400 тысяч рублей работникам Фото: pixabay.com

С июня 2019 года по июнь 2020 года руководитель организации, которая занимается строительством местных линий электропередач и связи, не выплачивал десяти сотрудникам зарплату. Общий долг перед работниками составил 400 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СК по Удмуртии.

Против него возбудили уголовное дело, которое на данный момент уже передано в суд.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили, что 58-летний руководитель коммерческой организации в течении года вместо погашения задолженности тратил деньги на различные производственные нужды и выплату заработной платы самому себе и своей жене.

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