14 новых детских садов появится в Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В Удмуртии в 2021 году планируют построить 14 новых детских садов. Они смогут разместить 1380 детей республики. Строительство уже началось в Ижевске, Дебёсах, Кизнере и Кезу. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что в поселке Кез очередь для устройства ребенка в детсад составляет 142 человека, новое здание должно решить эту проблему.

Напомним, что в этом году в республике строятся 6 детсадов. Они появятся в Ижевске, Сарапуле, Вавоже, Воткинске, Алнашах и селе Мишкино Шарканского района.

Всего в Удмуртии к концу 2021 года должно появиться 48 яслей и детских садов.

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