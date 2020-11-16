Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса на 16 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем статистику по районам
Анна Митрофанова
КомментироватьОставить комментарий
Карта распространения коронавируса на 16 ноября 2020 года

Карта распространения коронавируса на 16 ноября 2020 года

Фото: pixabay.com

По последним данным, на утро 16 ноября в Удмуртии выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

122 человека выздоровели и были выписаны. Два человека скончались. Женщине было 70 лет, мужчине - 48 лет.

За все время пандемии было сделано уже 595 948 тестов. Из них за последние сутки провели 4 004 исследований на коронавирусную инфекцию.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 5348

Воткинск - 560

Глазов - 607

Можга - 585

Сарапул - 384

Алнашский район - 270

Балезинский район - 150

Вавожский район - 112

Воткинский район - 155

Глазовский район - 98

Граховский район - 73

Дебесский район - 63

Завьяловский район - 726

Игринский район - 197

Камбарский район - 56

Каракулинский район - 59

Кезский район - 134

Кизнерский район - 102

Киясовский район - 74

Красногорский район - 143

Малопургинский район - 208

Можгинский район - 153

Сарапульский район - 146

Селтинский район - 93

Сюмсинский район - 91

Увинский район - 210

Шарканский район - 160

Юкаменский район - 54

Якшур-Бодьинский район - 110

Ярский район - 74

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

16 протоколов о нарушении масочного режима передано в суд в Удмуртии

14 новых детских садов появится в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

Здравоохранение в Ижевске и Удмуртии