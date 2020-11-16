Карта распространения коронавируса на 16 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 16 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

По последним данным, на утро 16 ноября в Удмуртии выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

122 человека выздоровели и были выписаны. Два человека скончались. Женщине было 70 лет, мужчине - 48 лет.

За все время пандемии было сделано уже 595 948 тестов. Из них за последние сутки провели 4 004 исследований на коронавирусную инфекцию.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 5348

Воткинск - 560

Глазов - 607

Можга - 585

Сарапул - 384

Алнашский район - 270

Балезинский район - 150

Вавожский район - 112

Воткинский район - 155

Глазовский район - 98

Граховский район - 73

Дебесский район - 63

Завьяловский район - 726

Игринский район - 197

Камбарский район - 56

Каракулинский район - 59

Кезский район - 134

Кизнерский район - 102

Киясовский район - 74

Красногорский район - 143

Малопургинский район - 208

Можгинский район - 153

Сарапульский район - 146

Селтинский район - 93

Сюмсинский район - 91

Увинский район - 210

Шарканский район - 160

Юкаменский район - 54

Якшур-Бодьинский район - 110

Ярский район - 74

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