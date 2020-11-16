Карта распространения коронавируса на 16 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 16 ноября 2020 года
Фото: pixabay.com
По последним данным, на утро 16 ноября в Удмуртии выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.
122 человека выздоровели и были выписаны. Два человека скончались. Женщине было 70 лет, мужчине - 48 лет.
За все время пандемии было сделано уже 595 948 тестов. Из них за последние сутки провели 4 004 исследований на коронавирусную инфекцию.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 5348
Воткинск - 560
Глазов - 607
Можга - 585
Сарапул - 384
Алнашский район - 270
Балезинский район - 150
Вавожский район - 112
Воткинский район - 155
Глазовский район - 98
Граховский район - 73
Дебесский район - 63
Завьяловский район - 726
Игринский район - 197
Камбарский район - 56
Каракулинский район - 59
Кезский район - 134
Кизнерский район - 102
Киясовский район - 74
Красногорский район - 143
Малопургинский район - 208
Можгинский район - 153
Сарапульский район - 146
Селтинский район - 93
Сюмсинский район - 91
Увинский район - 210
Шарканский район - 160
Юкаменский район - 54
Якшур-Бодьинский район - 110
Ярский район - 74
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