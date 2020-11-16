Сбежал из Удмуртии: обвиняемый в изнасиловании ижевчанин предстанет перед судом

Обвиняемый в изнасиловании ижевчанин предстанет перед судом Фото: pixabay.com

Дело 24-летнего молодого человека, подозреваемого в изнасиловании 21-летней девушки в Ижевске, направленно в суд с обвинительным приговором. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что в ночь с 26 на 27 августа 2020 года обвиняемый находился в районе дома на Воткинском шоссе в Ижевске. Там он увидел незнакомую девушку, которая возвращалась домой. Молодой человек напал на нее и изнасиловал.

После этого подозреваемый скрылся с места происшествия и сбежал за пределы Удмуртии. Но его личность удалось установить и уже 21 сентября 2020 года он был задержан.

Также в ходе следствия сотрудники полиции допросили свидетелей и потерпевшую. Была проведена очная ставка и молекулярно-генетическая экспертиза.

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