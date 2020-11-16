Стихотворения и признания в любви: как жители Удмуртии поздравляют своих мам

Расскажите о том, как сильно вы любите маму
Фото: pixabay.com
Один из самых важных и трогательных праздников - День матери. Он отмечается в России уже больше 20 лет, и проходит в последнее воскресенье ноября. К сожалению, в нашей обычной жизни мы не всегда говорим нашим мамам, как они важны для нас и как мы благодарны им за все, что они делают. «Комсомолка» хочет помочь исправить это! В честь праздника мы совместно с партнерами запускаем конкурс «Скажи маме «Спасибо».
Количество участников увеличивается с каждым днем! Предлагаем посмотреть их поздравления для вдохновения на сайте проекта «Скажи маме «спасибо».
Как принять участие в конкурсе
Все просто! Участником может стать каждый, кто хочет выразить свою благодарность маме. Ваш возраст не имеет значения, главное - быть искренним.
Подробные условия конкурса можно прочесть здесь.
Главное - не забывайте говорить маме «спасибо» как можно чаще!
Партнеры конкурса
Организатор конкурса - ООО фирма «Ариго».
Партнер конкурса - сеть магазинов «Хозяйка», ИП Кабанова Анастасия Борисовна. Товары для красоты, чистоты и уюта вы найдете в магазинах «Хозяйка». Ежедневно действуют акции и спецпредложения! Берегите себя - закажите товары с доставкой на дом на сайте магазина.
Партнер проекта дарит утюг и сертификат
Партнер конкурса - кулинария «Счастье есть», ИП Ощепкова Валентина Петровна. «Счастье есть» - это сеть кулинарий, где вы найдете широкий ассортимент свежей и вкусной продукции собственного производства: хрустящий хлеб, пышная выпечка, вкуснейшие десерты, готовые салаты, первые и вторые блюда, пельмени ручной лепки с собственной фабрики, и все это по доступным ценам! Также заказать еду и выпечку можно на сайте и в Instagram, доставка в любой район и в пригород.
Партнер проекта дарит вкусные подарки
Партнер проекта - семейный Торговый центр Флагман. ООО «Управляющая компания «ФЛАГМАН». В семейном торговом центре ФЛАГМАН каждый найдет то, что ищет! Одежда и обувь от известных брендов. Парфюмерия и косметика. Электроника и бытовая техника. Аксессуары и многое другое. Регулярно проводятся мероприятия с яркими шоу-программами, например, грандиозная ежегодная распродажа «Черная пятница» и Ежегодный чемпионат России по автозвуку. И все это в самом центре города, на пересечении крупнейших улиц Ижевска - Удмуртской и Кирова. Торговый центр ФЛАГМАН - ваш удачный шопинг!
Партнер проекта дарит подарки
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