Стихотворения и признания в любви: как жители Удмуртии поздравляют своих мам

Расскажите о том, как сильно вы любите маму Фото: pixabay.com

Один из самых важных и трогательных праздников - День матери. Он отмечается в России уже больше 20 лет, и проходит в последнее воскресенье ноября. К сожалению, в нашей обычной жизни мы не всегда говорим нашим мамам, как они важны для нас и как мы благодарны им за все, что они делают. «Комсомолка» хочет помочь исправить это! В честь праздника мы совместно с партнерами запускаем конкурс «Скажи маме «Спасибо».

Количество участников увеличивается с каждым днем! Предлагаем посмотреть их поздравления для вдохновения на сайте проекта «Скажи маме «спасибо».

Как принять участие в конкурсе

Все просто! Участником может стать каждый, кто хочет выразить свою благодарность маме. Ваш возраст не имеет значения, главное - быть искренним.

Подробные условия конкурса можно прочесть здесь.

Главное - не забывайте говорить маме «спасибо» как можно чаще!

Партнеры конкурса

Организатор конкурса - ООО фирма «Ариго».

Партнер конкурса - сеть магазинов «Хозяйка», ИП Кабанова Анастасия Борисовна. Товары для красоты, чистоты и уюта вы найдете в магазинах «Хозяйка». Ежедневно действуют акции и спецпредложения! Берегите себя - закажите товары с доставкой на дом на сайте магазина.

Партнер проекта дарит утюг и сертификат

Партнер конкурса - кулинария «Счастье есть», ИП Ощепкова Валентина Петровна. «Счастье есть» - это сеть кулинарий, где вы найдете широкий ассортимент свежей и вкусной продукции собственного производства: хрустящий хлеб, пышная выпечка, вкуснейшие десерты, готовые салаты, первые и вторые блюда, пельмени ручной лепки с собственной фабрики, и все это по доступным ценам! Также заказать еду и выпечку можно на сайте и в Instagram, доставка в любой район и в пригород.

Партнер проекта дарит вкусные подарки

Партнер проекта - семейный Торговый центр Флагман. ООО «Управляющая компания «ФЛАГМАН». В семейном торговом центре ФЛАГМАН каждый найдет то, что ищет! Одежда и обувь от известных брендов. Парфюмерия и косметика. Электроника и бытовая техника. Аксессуары и многое другое. Регулярно проводятся мероприятия с яркими шоу-программами, например, грандиозная ежегодная распродажа «Черная пятница» и Ежегодный чемпионат России по автозвуку. И все это в самом центре города, на пересечении крупнейших улиц Ижевска - Удмуртской и Кирова. Торговый центр ФЛАГМАН - ваш удачный шопинг!

Партнер проекта дарит подарки

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