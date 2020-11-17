Карта распространения коронавируса на 17 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 17 ноября 2020 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

По последним данным, на утро 17 ноября в Удмуртии выявили 153 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Победили болезнь и были выписаны 103 человека. Двое пациентов скончались. Женщине было 70 лет, мужчине - 64 года.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 600 506 тестов. Из них за последние сутки провели 4 558 исследований на коронавирусную инфекцию.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 5438

Воткинск - 560

Глазов - 623

Можга - 587

Сарапул - 384

Алнашский район - 272

Балезинский район - 150

Вавожский район - 112

Воткинский район - 155

Глазовский район - 101

Граховский район - 74

Дебесский район - 63

Завьяловский район - 750

Игринский район - 201

Камбарский район - 56

Каракулинский район - 59

Кезский район - 135

Кизнерский район - 102

Киясовский район - 74

Красногорский район - 145

Малопургинский район - 209

Можгинский район - 153

Сарапульский район - 146

Селтинский район - 93

Сюмсинский район - 91

Увинский район - 210

Шарканский район - 160

Юкаменский район - 56

Якшур-Бодьинский район - 114

Ярский район - 75

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