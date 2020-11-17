Карта распространения коронавируса на 17 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 17 ноября 2020 года
Фото: Архив «КП» в Ижевске
По последним данным, на утро 17 ноября в Удмуртии выявили 153 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.
Победили болезнь и были выписаны 103 человека. Двое пациентов скончались. Женщине было 70 лет, мужчине - 64 года.
Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 600 506 тестов. Из них за последние сутки провели 4 558 исследований на коронавирусную инфекцию.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 5438
Воткинск - 560
Глазов - 623
Можга - 587
Сарапул - 384
Алнашский район - 272
Балезинский район - 150
Вавожский район - 112
Воткинский район - 155
Глазовский район - 101
Граховский район - 74
Дебесский район - 63
Завьяловский район - 750
Игринский район - 201
Камбарский район - 56
Каракулинский район - 59
Кезский район - 135
Кизнерский район - 102
Киясовский район - 74
Красногорский район - 145
Малопургинский район - 209
Можгинский район - 153
Сарапульский район - 146
Селтинский район - 93
Сюмсинский район - 91
Увинский район - 210
Шарканский район - 160
Юкаменский район - 56
Якшур-Бодьинский район - 114
Ярский район - 75
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