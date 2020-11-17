Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 17 ноября 2020 года: критика и награды медработников

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 17 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

По последним данным, на утро 17 ноября в Удмуртии выявили 153 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Победили болезнь и были выписаны 103 человека. Двое пациентов скончались. Женщине было 70 лет, мужчине - 64 года.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрировали 11 390 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Победить болезнь смогли 9 213 человек. А 203 пациента, к сожалению, скончались.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 600 506 тестов. Из них за последние сутки провели 4 558 исследований на коронавирусную инфекцию.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Глава Удмуртии раскритиковал работников медицинской сферы. Претензии коснулись глав муниципалитетов, главврачей больниц и представителей Минздрава. Александр Бречалов был недоволен работой с обращениями от пациентов с коронавирусом.

Однако сами пациенты, которым медики помогают каждый день в борьбе с новой инфекцией и другими болезнями, не перестают говорить им спасибо. Так, сразу 4 медика РКБ №1 получили звание лучших врачей года в Ижевске по результатам народного голосования. Среди победителей также доктора сети клиник «Доктор плюс», ГКБ №6 и стоматологического салона «Облик».

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