Еще 150 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

По последним данным, на утро 18 ноября в Удмуртии выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Победили болезнь и были выписаны 132 человека. Ни один пациент не скончался от болезни.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрировали 11 540 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Победить болезнь смогли 9 345 человек. А 203 пациента, к сожалению, скончались.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 604 026 тестов. Из них за последние сутки провели 3 520 исследований на коронавирусную инфекцию.

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