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Карта распространения коронавируса на 18 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем статистику по районам
Анна Митрофанова
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Карта распространения коронавируса на 18 ноября 2020 года

Карта распространения коронавируса на 18 ноября 2020 года

Фото: pixabay.com

По последним данным, на утро 18 ноября в Удмуртии выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Победили болезнь и были выписаны 132 человека. Ни один пациент не скончался от болезни.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 604 026 тестов. Из них за последние сутки провели 3 520 исследований на коронавирусную инфекцию.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 5 533

Воткинск - 568

Глазов - 623

Можга - 587

Сарапул - 395

Алнашский район - 273

Балезинский район - 150

Вавожский район - 112

Воткинский район - 159

Глазовский район - 101

Граховский район - 74

Дебесский район - 63

Завьяловский район - 756

Игринский район - 201

Камбарский район - 59

Каракулинский район - 63

Кезский район - 135

Кизнерский район - 102

Киясовский район - 75

Красногорский район - 145

Малопургинский район - 209

Можгинский район - 153

Сарапульский район - 149

Селтинский район - 93

Сюмсинский район - 91

Увинский район - 216

Шарканский район - 165

Юкаменский район - 56

Якшур-Бодьинский район - 117

Ярский район - 75

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