Карта распространения коронавируса на 18 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 18 ноября 2020 года
Фото: pixabay.com
По последним данным, на утро 18 ноября в Удмуртии выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.
Победили болезнь и были выписаны 132 человека. Ни один пациент не скончался от болезни.
Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 604 026 тестов. Из них за последние сутки провели 3 520 исследований на коронавирусную инфекцию.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 5 533
Воткинск - 568
Глазов - 623
Можга - 587
Сарапул - 395
Алнашский район - 273
Балезинский район - 150
Вавожский район - 112
Воткинский район - 159
Глазовский район - 101
Граховский район - 74
Дебесский район - 63
Завьяловский район - 756
Игринский район - 201
Камбарский район - 59
Каракулинский район - 63
Кезский район - 135
Кизнерский район - 102
Киясовский район - 75
Красногорский район - 145
Малопургинский район - 209
Можгинский район - 153
Сарапульский район - 149
Селтинский район - 93
Сюмсинский район - 91
Увинский район - 216
Шарканский район - 165
Юкаменский район - 56
Якшур-Бодьинский район - 117
Ярский район - 75
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Сразу две машины насмерть сбили мужчину на трассе в Удмуртии
Замминистра здравоохранения Удмуртии назначен Сергей Стрижнев
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.