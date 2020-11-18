В Удмуртии при поддержке «Ростелекома» пройдет день юридической помощи

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«Ростелеком» совместно с управлением по обеспечению деятельности мировых судей при правительстве Удмуртской Республики организовал контакт-центр для оказания бесплатной юридической помощи жителям региона. Прямая линия на базе «Виртуальной АТС» оператора будет работать 19 ноября.

На вопросы граждан ответят специалисты Пенсионного фонда, представители службы судебных приставов и министерства социальной политики, помощник регионального уполномоченного по правам человека, нотариусы и адвокаты.

– Благодаря поддержке федеральных и региональных ведомств и «Ростелекома», все желающие смогут получить бесплатную правовую помощь не выходя из дома – в пандемию многие остаются на самоизоляции, особенно люди старшего поколения. В наших планах – проводить дни юридической помощи в таком формате на регулярной основе, и отрадно, что социально ориентированные структуры помогают нам в этом, – рассказал Айваз Марданшин, начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей при Правительстве Удмуртской Республики.

– Сегодня многие компании и государственные структуры переводят часть работы в онлайн и обслуживают граждан при помощи цифровых сервисов – это быстро и удобно. Запустить в работу контакт-центр можно за один день. «Виртуальная АТС» дает возможность прослушивать записи разговоров жителей республики с операторами и оценивать качество обслуживания, подключать к горячей линии дополнительные номера, создавать собственное голосовое меню, – дополнил Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.

Все желающие смогут получить юридическую консультацию 19 ноября по бесплатному региональному номеру 8-800-301-84-41. Горячая линия будет работать с 10:00 до 14:00.

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