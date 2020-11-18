Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 18 ноября 2020 года: открытие кинотеатров и новый замминистра здравоохранения Удмуртии

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 18 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

По последним данным, на утро 18 ноября в Удмуртии выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Победили болезнь и были выписаны 132 человека. Ни один пациент не скончался от болезни.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрировали 11 540 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Победить болезнь смогли 9 345 человек. А 203 пациента, к сожалению, скончались.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 604 026 тестов. Из них за последние сутки провели 3 520 исследований на коронавирусную инфекцию.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Главная новость сегодняшнего утра - открытие театров и кинотеатров. С 17 ноября 2020 года театрам, кинотеатрам, концертным залам, домам культуры в Удмуртии вновь разрешили работать. При этом отмечается, что организации должны соблюдать ряд строгих правил. Напомним, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры в Удмуртии не работали с весны, после объявления локдауна в связи с пандемией коронавируса.

Однако вместе с некоторыми послаблениями в республику пришли и новые запрещающие меры, которые должны помочь в борьбе с распространением коронавируса. С 17 ноября в Удмуртии вводится режим самоизоляции для граждан, которые входят в категорию группы риска по заражению коронавирусом. Это люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие хронические заболевания, а также жители с признаками ОРВИ. Однако имеется ряд исключений, при которых гражданам из категории группы риска все же можно будет выйти из дома.

Мы не знаем, связанны ли как-то эти изменения с тем, что в Удмуртии назначен новый замминистра здравоохранения республики. К выполнению своих новых обязанностей он приступил с 17 ноября 2020 года. Ранее мужчина возглавлял Глазовскую межрайонную больницу.

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