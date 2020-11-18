В Удмуртии определили победителей акции «Лучшая УК/ТСЖ»

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Удмуртский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей акции «Лучшая управляющая компания/ТСЖ». Подведение итогов проходило в режиме онлайн, с привлечением участников конкурса в качестве наблюдателей.

На конкурс заявилось 73 жилищные организации из Ижевска, Глазова, Можги, Увы, Игры и Сарапула. Энергетики оценивали участников по таким критериям, как уровень оснащенности обслуживаемых МКД общедомовыми и индивидуальными приборами учета, своевременная передача показаний, регулярное внесение оплаты за предоставляемые услуги, отсутствие задолженности и судебных споров с энергокомпанией.

В финал вышло 19 управляющих компаний и ТСЖ. Комиссия в составе 5 сотрудников энергосбытовой компании выбрала из числа финалистов 3 победителей с помощью генератора случайных чисел. За работой комиссии наблюдали представители СМИ и руководители жилищных организаций, вышедшие в финал. Сложная эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в работу комиссию – большая её часть и наблюдатели от УК/ТСЖ принимали участие в режиме онлайн конференции.

В результате победителями стали ТСН «Пер. Заводской, 12» (ИНН 1839007425) из г. Можга и два товарищества собственников жилья из Сарапула - ТСЖ «Вокзальная, 4» (ИНН 1838015720) и ТСЖ «1-я Дачная, 19» (ИНН 1838011891).

Директор филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин, подводя итоги работы комиссии отметил, что подобные акции идут на пользу всем: «Жители получают дополнительные приятные бонусы, управляющие компании и ТСЖ повышают свой рейтинг доверия среди собственников обслуживаемых домов и поставщиков ресурсов, а мы, в свою очередь, приобретаем надёжных и добросовестных партнёров».

Победители получат сертификаты на приобретение малых архитектурных форм номиналом 110 000 рублей. Вручение планируется провести в период с 23 по 30 ноября 2020г.

Для справки:

Акция «Лучшая УК/ТСЖ» проводится второй год. В 2019 году в Удмуртии в акции принимало участие 64 жилищные организации.

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