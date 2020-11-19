«Удмуртнефть» поддержала Всероссийский экологический диктант

Фото: «Удмуртнефть»

Сотрудники «Удмуртнефти» поддержали Всероссийский экологический диктант. В этом году акция была приурочена ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.

Павел Вахрушев, начальник отдела по охране окружающей среды ОАО «Удмуртнефть»:

– Мы привлекли к участию в экодиктанте все подразделения и дочерние общества «Удмуртнефти». Это хорошая возможность задуматься о будущем и напомнить каждому: экология начинается с тебя.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной политики НК «Роснефть» и ОАО «Удмуртнефть». В 2019 году предприятие направило на природоохранную деятельность более 40 млн рублей. Среди основных направлений – модернизация производства, внедрение современного оборудования, экспертиза опасных производственных объектов и обучение сотрудников. В «Удмуртнефти» реализуются программы повышения надёжности трубопроводов и энергосбережения.

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