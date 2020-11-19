Двоих полицейских Удмуртии и сотрудника ритуального агентства задержали за взятки Фото: pixabay.com

Два полицейских и сотрудник ритуального агентства подозреваются в получении взяток. С 2019 по 2020 год работники УМВД предоставляли за денежное вознаграждение информацию о телах, которые найдены на территории Удмуртии, а также персональные данные родственников погибших. Которые сотрудник ритуального агентства использовал в своих корыстных целях – он одним из первых предлагал родственникам свои услуги. Против всех троих возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Раскрытием дела занимается второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртии совместно с подразделением СБ МВД по республике и региональным управлением ФСБ России.

Если вина будет доказана, то 32- и 40-летний сотрудники правоохранительных органов могут получить до 8 лет лишения свободы и права занимать должности в МВД. А 37-летний сотрудник ритуального агентства за дачу взятки должен будет заплатить штраф более миллиона рублей и также может оказаться за решеткой. Кроме того, следствием установлено, что мужчина систематически получал взятки, когда ранее проходил службу в органах внутренних дел.

Трое подозреваемых задержаны. В ближайшее время им предъявят обвинение.

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