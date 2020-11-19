«Продавали» топливо: мошенники из Ижевска украли полмиллиона рублей

Мошенники из Ижевска украли полумиллиона рублей под предлогом продажи топлива Фото: pixabay.com

Двое жителей Ижевска украли 500 тысяч рублей, они якобы продавали дизельное топливо через интернет. Мужчины находили объявления о продаже и перевозках на грузовых машинах, и звонили потерпевшим предлагая дешевое топливо. Заправить автомобили якобы можно было на ближайших заправках. Деньги за услугу мошенники просили отправить заранее, после чего переставали отвечать на звонки, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Всего пострадали 14 человек в Удмуртии, Свердловской области, Пермском крае, а также в республиках Марий Эл и Чувашии.

Сейчас уголовное дело уже направленно в суд со всеми доказательствами, которые удалось собрать в ходе следствия.

Мошенникам из Ижевска грозит срок до пяти лет лишения свободы.

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