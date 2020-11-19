«Ростелеком» установил в ижевской школе тепловизор

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«Ростелеком» подключил систему тепловизионного контроля в ижевском «Международном образовательном комплексе «Гармония – школа №97». Решение интегрировано с системой контроля и управления доступом и оснащено модулями видеоаналитики.

Тепловизионная система осуществляет скрининг людей в потоке и блокирует доступ посетителям с повышенной температурой тела и без масок.

– Мы планируем оснастить тепловизорами все учебные корпуса школы, чтобы контролировать состояние здоровья учеников и педагогов. Благодаря решению «Ростелекома» мы можем свести к минимуму распространение любых сезонных инфекций и не отправлять на карантин целые классы, – рассказал Ахтам Чугалаев, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Международный образовательный комплекс «Гармония – школа №97».

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– Система запоминает до 50 тысяч лиц. Эта функция позволяет ученикам проходить пост охраны без предъявления школьного пропуска и сразу по нескольку человек, не создавая очередь. Устройство легко определяет лица посетителей даже в условиях недостаточного освещения, поскольку работает в инфракрасном диапазоне, – прокомментировал Александр Костылев, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».

Преимущества тепловизоров от «Ростелекома» – высокая точность измерения температуры тела c погрешностью до ±0,3 ºС, дальность действия до 2,5 м. Комплексное решение легко интегрируется с другими системами. Пользователи самостоятельно могут настраивать температурный порог и голосовое меню. Данные о результатах скрининга, времени и количестве посетителей хранятся в защищенном облаке «Ростелекома».

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Получить дополнительную информацию можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», по бесплатному номеру 8-800-200-3000 или на сайте компании.

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