Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 19 ноября 2020 года: освобождение от налога на имущество и народные методы лечения коронавируса

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 19 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

Сегодня, 19 ноября, в Удмуртии зафиксирован 151 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

103 пациента выздоровели. 79-летняя женщина, к сожалению, скончалась.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрировали 11 691 подтвержденный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 9 448 пациентов уже выздоровели. А 204 пациента, к сожалению, скончались.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 607 741 тест. Из них за последние сутки провели 3 715 исследований на коронавирусную инфекцию.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Учреждения культуры Удмуртии планируют освободить от налога на имущество за 2020 год. Такая инициатива появилась в связи с тем, что учреждения культуры были закрыты большую часть 2020 года из-за пандемии.

А свои дипломы и ценные подарки продолжают получать доктора, в том числе и те, кто помогает бороться пациентам с коронавирусом. Сегодня пять врачей и три медучреждения Удмуртии получили награду проекта «Лучшая клиника - 2020».

Коронавирус в России

Граждане начали бороться с коронавирусом подручными и народными средствами. Однако вирусолог и медицинский эксперт раскритиковали эти способы. Они назвали такое лечение «несусветным и крайне опасным бредом».

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