Погода в Ижевске на 20 ноября: чуть теплее и ветрено

В выходные температуру обещают ниже, Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 20 ноября, пятница. Долгожданная пятница! Традиционный прогноз погоды, чтобы построить планы на вечер: прогуляться в сквере или всё же посидеть в заведении? Но не забывайте о средствах индивидуальной защиты!

В последний теплый день на этой неделе столбик термометра покажет −4°…−3°C. На небе будет облачно, но с прояснениями. Юго-Западный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с.

Вечером температуру опуститься лишь на два градуса −6°…−4°C. А ветер наоборот снизится до 4,6 м/с.

Настраивайтесь на лад выходного, но о работе не забывайте!

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