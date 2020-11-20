Карта распространения коронавируса на 20 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 20 ноября 2020 года
Фото: pixabay.com
По последним данным, на утро 20 ноября в Удмуртии выявили 157 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.
Победили болезнь и были выписаны 112 человек. Скончалась 91-летняя женщина.
Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 612 283 теста. Из них за последние сутки провели 4 542 исследования на коронавирусную инфекцию.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 5 693
Воткинск - 588
Глазов - 643
Можга - 606
Сарапул - 407
Алнашский район - 276
Балезинский район - 156
Вавожский район - 115
Воткинский район - 165
Глазовский район - 105
Граховский район - 75
Дебесский район - 66
Завьяловский район - 757
Игринский район - 203
Камбарский район - 61
Каракулинский район - 67
Кезский район - 138
Кизнерский район - 105
Киясовский район - 79
Красногорский район - 145
Малопургинский район - 211
Можгинский район - 153
Сарапульский район - 154
Селтинский район - 97
Сюмсинский район - 91
Увинский район - 218
Шарканский район - 168
Юкаменский район - 59
Якшур-Бодьинский район - 124
Ярский район - 81
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