Карта распространения коронавируса на 20 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 20 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

По последним данным, на утро 20 ноября в Удмуртии выявили 157 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Победили болезнь и были выписаны 112 человек. Скончалась 91-летняя женщина.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 612 283 теста. Из них за последние сутки провели 4 542 исследования на коронавирусную инфекцию.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 5 693

Воткинск - 588

Глазов - 643

Можга - 606

Сарапул - 407

Алнашский район - 276

Балезинский район - 156

Вавожский район - 115

Воткинский район - 165

Глазовский район - 105

Граховский район - 75

Дебесский район - 66

Завьяловский район - 757

Игринский район - 203

Камбарский район - 61

Каракулинский район - 67

Кезский район - 138

Кизнерский район - 105

Киясовский район - 79

Красногорский район - 145

Малопургинский район - 211

Можгинский район - 153

Сарапульский район - 154

Селтинский район - 97

Сюмсинский район - 91

Увинский район - 218

Шарканский район - 168

Юкаменский район - 59

Якшур-Бодьинский район - 124

Ярский район - 81

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