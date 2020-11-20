Перебегала дорогу: пожилую женщину сбили в Удмуртии
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Накануне утром, 19 ноября, напротив дома №1 на улице Устюжанина в Можге автомобиль «Рено-Меган» сбил 54-летнюю женщину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Женщина-пешеход переходила дорогу в месте, где нет пешеходного перехода. В ДТП она получила травмы и ее увезли в больницу.
35-летний водитель не пострадал. А вот на его автомобиле от удара разбилось лобовое стекло и образовалась вмятина на капоте.
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