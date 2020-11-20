Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 20 ноября 2020 года: усиление мер дезинфекции и рост заболеваемости после туристического «бума»

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 20 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

По последним данным, на утро 20 ноября в Удмуртии выявили 157 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Победили болезнь и были выписаны 112 человек. Скончалась 91-летняя женщина.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрировали 11 848 подтвержденных случаев коронавируса. Победить болезнь смогли 9 560 человек. А 205 пациентов, к сожалению, скончались.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 612 283 теста. Из них за последние сутки провели 4 542 исследования на коронавирусную инфекцию.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

В Удмуртии усилили меры по дезинфекции в подъездах и транспорте в связи с распространением коронавирусной инфекции. Важно отметить, что также теперь к приоритету отнесли обязательные тесты на COVID-19 для работников образовательных организаций, если у тех буду замечены симптомы ОРВИ.

Врач скорой помощи, которая безустанно борется с коронавирусом и спасает пациентов, стал лучшим терапевтом Удмуртии. Кроме того, награды получили четыре участника в категории «Лучшая клиника». Это детское отделение неврологии и рефлексотерапии «Реацентр», санаторий-профилакторий «Сосновый» и два кабинета частной практики - рефлексотерапевта Дмитрия Теплякова и мануального терапевта Вячеслава Комиссарова.

Коронавирус в России

С каждым днем число заболевших продолжает расти, по всей России бьются рекорды по количеству зараженных. Рекордный рост заболеваемости коронавирусом связывают с туристическим «бумом» и поездками в Турцию.

Впереди Новый год и следующие за ним праздничные дни. В связи с этим были названы зимние развлечения, во время которых самый высокий риск заразиться коронавирусом

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