+166 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Удмуртии

Берегите себя: носите маски и соблюдайте социальную дистанцию Фото: pixabay.com

Согласно последним данным, на утро 21 ноября в Удмуртии выявили 166 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Выздоровели и были выписаны 102 человека. К сожалению, одна пациентка скончалась, ей было 78 лет.

За весь период пандемии в нашем регионе зарегистрировано 12 014 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Победили болезнь 9 662 человека. 206 летальных случаев.

Всего в лабораториях республики за время пандемии провели 616 269 исследований на коронавирус, из них за последние сутки — 3 986.

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