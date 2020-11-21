21 ноября будут работать два пункта вакцинации от гриппа в Ижевске

При себе необходимо иметь паспорт и полис
Фото: pixabay.com
Выездная вакцинация против гриппа продолжает работу в городах Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
21 ноября в Ижевске можно будет поставить прививку от гриппа по двум адресам:
- С 10:00 до 16:00, в передвижном медицинском комплексе, который расположится между ГКБ № 2 и центральной площадью (за Доской почета).
- С 10:00 до 14:00, в передвижном медицинском комплексе у ТЦ «Молл Матрица» (Баранова, 87).
Важно: на бесплатную прививку приглашают лиц, старше 18-ти лет. При себе необходимо иметь паспорт и полис.
Напомним, что в четырех городах Удмуртии уже развернули мобильные пункты вакцинации против гриппа. На этой неделе они работают последний день, о повторных мероприятиях пока не сообщается.
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