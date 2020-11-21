Детские сады и школы Ижевска переведут на новую систему ночной охраны

Новая система исключит факторы угрозы жизни работников и посетителей детских учреждений Фото: pixabay.com

В столице Удмуртии разрабатывается проект перевода детских садов и школ на новую систему ночной охраны. Старая система дневной охраны будет усилена видеонаблюдением. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Планируется, что все детские учреждения будут оборудованы системой видеонаблюдения и датчиками. При возникновении внештатной ситуации новая охранная система вызовет спецотряд.

Также в организациях будут установлены датчики дыма, движения и датчики фиксации оставленных предметов. Большое количество точек видеонаблюдения позволит одновременно держать в поле зрения всю территорию здания. Все наблюдение будет вестись в автоматическом режиме и исключит факторы угрозы жизни работников и посетителей детских учреждений.

– Сегодня расходы на оплату труда сторожей на трехлетний период составляют 772 млн. рублей, из них 729 млн. рублей – средства республиканского бюджета, остальные – средства бюджета города. При внедрении проекта расходы на аутсорсинг ориентировочно составят 586 млн. рублей. Сэкономленные средства – более 180 млн. рублей – могут быть направлены на улучшение системы пожаротушения, обновление систем водоснабжения и водоотведения в учреждениях образования. В сегодняшней ситуации дефицита бюджета это немаловажная составляющая, – отметила депутат Государственного Совета Удмуртии Надежда Онищенко.

Отмечается, что подобная система работы уже внедрена в Воткинске. Их опыт работы с охранной системой учитывается при разработке проекта в Ижевске. Сторожам, чьи ставки будут сокращены, предложат другие вакансии.

Подробнее о новой системе мы расскажем в материале, по итогу круглого стола, организованного по инициативе Общественной палаты Ижевска 23 ноября.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Педагог из Удмуртии вышла в финал Всероссийского конкурса

За пост главы Ижевска в финале поборются два кандидата

Прямую линию по детским вопросам сегодня откроют в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.