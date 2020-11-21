14-летний подросток пропал в Ижевске

В Ижевске и Казани идут поиски подростка

В столице Удмуртии идут поиски Сентякова Никиты Вадимовича, 2006-го года рождения. По имеющейся информации, он также может находится в Казани, Республика Татарстан. Об этом сообщают в поисково-спасательном отряде «Регион 18».

Известно, что 18 ноября 2020 года подросток вышел из дома в Ижевске на ул. Холмогорова.

Приметы: высокий рост (около 182 см.), худощавое телосложение, сутулится. Глаза серые, волосы темно-русые, есть шрам на переносице.

Был одет в серую вязаную шапку, черную куртку-парку, зеленую спортивную кофту на замке, футболку и серые спортивные штаны. При себе имел рюкзак черного цвета.

Если у вас есть информация о местонахождении Никиты, сообщите по телефонам горячей линии «Поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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