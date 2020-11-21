Карта распространения коронавируса на 21 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Продолжаем сохранять социальную дистанцию и носить маски Фото: pixabay.com

Согласно последним данным,на утро 21 ноября в Удмуртии выявили 166 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб республики.

Выздоровели и были выписаны 102 человека. К сожалению, скончалась 78-летняя женщина.

В общей сложности, в лабораториях Удмуртии провели 616 269 исследований на коронавирус. Из них за последние сутки — 3986.

Подробно рассказываем о статистике по районам республики:

Ижевск - 5 794

Воткинск - 596

Глазов - 655

Можга - 612

Сарапул - 408

Алнашский район - 282

Балезинский район - 156

Вавожский район - 117

Воткинский район - 165

Глазовский район - 105

Граховский район - 75

Дебесский район - 66

Завьяловский район - 763

Игринский район - 205

Камбарский район - 62

Каракулинский район - 67

Кезский район - 138

Кизнерский район - 109

Киясовский район - 80

Красногорский район - 147

Малопургинский район - 211

Можгинский район - 155

Сарапульский район - 155

Селтинский район - 100

Сюмсинский район - 93

Увинский район - 220

Шарканский район - 169

Юкаменский район - 59

Якшур-Бодьинский район - 124

Ярский район - 81 Коронавирус не был зарегистрирован в 12 муниципальных образованиях.

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