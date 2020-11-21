Карта распространения коронавируса на 21 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Продолжаем сохранять социальную дистанцию и носить маски
Фото: pixabay.com
Согласно последним данным,на утро 21 ноября в Удмуртии выявили 166 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб республики.
Выздоровели и были выписаны 102 человека. К сожалению, скончалась 78-летняя женщина.
В общей сложности, в лабораториях Удмуртии провели 616 269 исследований на коронавирус. Из них за последние сутки — 3986.
Подробно рассказываем о статистике по районам республики:
Ижевск - 5 794
Воткинск - 596
Глазов - 655
Можга - 612
Сарапул - 408
Алнашский район - 282
Балезинский район - 156
Вавожский район - 117
Воткинский район - 165
Глазовский район - 105
Граховский район - 75
Дебесский район - 66
Завьяловский район - 763
Игринский район - 205
Камбарский район - 62
Каракулинский район - 67
Кезский район - 138
Кизнерский район - 109
Киясовский район - 80
Красногорский район - 147
Малопургинский район - 211
Можгинский район - 155
Сарапульский район - 155
Селтинский район - 100
Сюмсинский район - 93
Увинский район - 220
Шарканский район - 169
Юкаменский район - 59
Якшур-Бодьинский район - 124
Ярский район - 81 Коронавирус не был зарегистрирован в 12 муниципальных образованиях.
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