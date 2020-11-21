Представители транспортной, промышленной и других отраслей: обзор предприятий в проекте «Бренды Удмуртии»

Фото: Сергей Лукашевич

Наш край богат десятками уникальных производителей. Среди них есть и крупные предприятия, которые работают по всему миру, и небольшие фирмы, которые работают с Россией. «Комсомолка» решила рассказать подробнее о представителях промышленной, строительной, пищевой, транспортной и других отраслей, а также о тех, кто создает товары для досуга и хобби.

Для удобства каждый производитель представлен в своей категории. Например, если вы хотите узнать о конкретной отрасли, нужно лишь найти соответствующую иконку на главной странице сайта и нажать на нее.

Например, концерн «Аксион» можно легко найти в разделе промышленность, а холдинг «Ижторгметалл» - в разделе строительные материалы. Все просто! Чтобы лично убедиться в этом, зайдите на сайт проекта.

Новые участники этого года - ООО «Ижевский пружинный завод», АО «Элеконд», ООО «Нефтемаш», форелевое хозяйство «Рашаль», студия декора и флористики «7 БУКЕТОВ», АО «Воткинский завод», ООО Концерн «Аксион» и ООО «Локомотив». В самом проекте «Бренды Удмуртии» появился совершенно новый сектор «Выставочная деятельность». В этом секторе представлен уникальный участник - Выставочный центр «Удмуртия». Этот выставочный центр является единственным оператором в республике, который организует как всероссийские специализированные выставки, так и многоотраслевые ярмарки в Удмуртии и других регионах страны.

Хотите увидеть еще больше предприятий? Переходите на сайт проекта «Бренды Удмуртии».

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