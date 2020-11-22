Погода в Ижевске 22 ноября: переменная облачность и до -6°С

22 ноября в Ижевске преимущественно без осадков Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня синоптики обещают идеальную погоду для активного и насыщенного выходного. Подробнее о том, каким будет воскресный день, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 22 ноября в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит -4..-6°С, ветер южный, 5-10 м/с.

Ночью облачно, возможен небольшой снег. Столбик термометра опустится до -9°С. Ветер не изменит направления, его скорость составит около 4 м/с.

Желаем отличного дня!

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