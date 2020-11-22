22 ноября в Удмуртии зафиксировали рекордных 172 случая заражения коронавирусом

В Удмуртии установлен новый рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 22 ноября в Удмуртии зафиксировано 172 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб.

Из общего числа заболевших 100 – ижевчане. Также диагноз подтвердился у 19 жителей Воткинска, 12 жителей Глазова и 10 жителей Сарапула. В Завьяловском районе – шестеро заболевших, в Увинском – пятеро, в Якшур-Бодьинском – четверо. По три жителя заболели в Можгие, Игринском и Шарканском районах, по два – в Юкамеснком и Малопургинском. В Алнашском, Киясовском, и Сюмсинском районах зафиксировано по одному случаю. Также 123 человека выздоровели, и один 66-летний мужчина скончался.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Удмуртии на сегодняшний день составляет 12 186 человека. Из этого числа 9 785 человек выздоровели, 207 скончались. Из тех, кто болеет сейчас 1 308 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 715 – в состоянии средней степени тяжести, и 171 – в тяжелом состоянии.

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