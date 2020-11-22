Карта распространения коронавируса на 22 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о заболеваемости коронавирусом по республике Фото: pixabay.com

По сообщению Оперштаба Удмуртии, на утро 22 ноября в Удмуртии было выявлено 172 новых случая заражения COVID-19 - это очередной рекорд.

Выздоровели 123 человека и один скончался.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Удмуртии - 12 186 человека. Из них 9 785 человек уже выздоровели, 207 скончались

Подробно рассказываем о статистике по районам республики:

Ижевск - 5 894

Воткинск - 615

Глазов - 667

Можга - 615

Сарапул - 418

Алнашский район - 283

Балезинский район - 156

Вавожский район - 117

Воткинский район - 165

Глазовский район - 105

Граховский район - 75

Дебесский район - 66

Завьяловский район - 769

Игринский район - 208

Камбарский район - 62

Каракулинский район - 67

Кезский район - 138

Кизнерский район - 109

Киясовский район - 81

Красногорский район - 147

Малопургинский район - 213

Можгинский район - 155

Сарапульский район - 155

Селтинский район - 100

Сюмсинский район - 94

Увинский район - 225

Шарканский район - 172

Юкаменский район - 61

Якшур-Бодьинский район - 128

Ярский район - 81

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 20 ноября 2020 года: усиление мер дезинфекции и рост заболеваемости после туристического «бума»

- Квартира загорелась в Ижевске на улице Сабурова