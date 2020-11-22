Карта распространения коронавируса на 22 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о заболеваемости коронавирусом по республике Фото: pixabay.com
По сообщению Оперштаба Удмуртии, на утро 22 ноября в Удмуртии было выявлено 172 новых случая заражения COVID-19 - это очередной рекорд.
Выздоровели 123 человека и один скончался.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Удмуртии - 12 186 человека. Из них 9 785 человек уже выздоровели, 207 скончались
Подробно рассказываем о статистике по районам республики:
Ижевск - 5 894
Воткинск - 615
Глазов - 667
Можга - 615
Сарапул - 418
Алнашский район - 283
Балезинский район - 156
Вавожский район - 117
Воткинский район - 165
Глазовский район - 105
Граховский район - 75
Дебесский район - 66
Завьяловский район - 769
Игринский район - 208
Камбарский район - 62
Каракулинский район - 67
Кезский район - 138
Кизнерский район - 109
Киясовский район - 81
Красногорский район - 147
Малопургинский район - 213
Можгинский район - 155
Сарапульский район - 155
Селтинский район - 100
Сюмсинский район - 94
Увинский район - 225
Шарканский район - 172
Юкаменский район - 61
Якшур-Бодьинский район - 128
Ярский район - 81
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