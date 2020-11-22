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Бывшую сотрудницу МВД осудили за «торговлю» данными об умерших

Она незаконно получила 76 тыс. рублей
Екатерина АРДАШЕВА
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Бывшая сотрудница МВД предоставляла данные об умерших гражданах частному ритуальному агентству Фото: pixabay.com

Бывшая сотрудница МВД предоставляла данные об умерших гражданах частному ритуальному агентству Фото: pixabay.com

Расплатиться репутацией, служебным положением и деньгами придется бывшей сотруднице УМВД России по городу Ижевску, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

39-летняя женщина занимала пост помощника оперативного дежурного дежурной части. Как было установлено следствием и судом, осужденная до февраля 2020 года систематически предоставляла данные об умерших гражданах частному ритуальному агентству. За это она получала незаконное денежное вознаграждение – общая сумма составила 76 тыс. рублей.

Женщина признала свою вину и раскаялась. С учетом этих обстоятельств суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком три года и штраф в размере двукратной суммы взятки - 152 тыс. рублей. Кроме того, в течение двух лет осужденная не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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