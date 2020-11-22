Завершен ремонт дороги от Удмуртии до Кировской области

Раньше в межсезонье водителям приходилось объезжать грунтовый участок дороги Фото: vk.com/a.brechalov

Работы на последнем участке автодороги от трассы Глазов-Яр-Пудем до границы Кировской области завершены, об этом сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

- Раньше при движении в Кировскую область водители были вынуждены совершать огромный крюк в 170 километров, - пишет он. - Проблема заключалась в грунтовом участке протяженностью 22 километра, соединявшего автодорогу Глазов-Яр-Пудем с границей Кировской области. Зимой и летом дорога была проезжая, но в период межсезонья проезд был практически невозможен.

Ремонт такого протяженного участка пришлось разделить на четыре этапа. Начались работы в 2017 году и завершились только сейчас. Теперь трасса заасфальтирована полностью, кроме того здесь полностью обновили придорожную инфраструктуру и построили остановки общественного транспорта.

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