Погода в Ижевске 23 ноября: снег и ветрено

Днём обещают небольшой снег Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 23 ноября. Начинаем новую рабочую неделю с прогноза погоды.

По данным удмуртского гидрометцентра, сегодня днем наконец-то будет снег! Температура днем опустится до -3...-5 °С. Южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -8...-10 °С, осадков не предвидится.

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