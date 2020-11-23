Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 23 ноября 2020 года: смс-оповещения о самоизоляции и эффективность экспресс-тестов

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 23 ноября 2020 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

По данным на утро 23 ноября в Удмуртии зафиксировано 169 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Справится с болезнью удалось 98 пациентам, они выздоровели и были выписаны. Сегодня от болезни никто не умер.

За все время в Удмуртии выявлено 12 355 случаев заболевания коронавирусом. Уже выздоровели и были выписаны 9 883 человека. 207 пациентов, к сожалению скончалось.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 623 920 тестов. Из них за последние сутки провели 4 122 исследования на коронавирусную инфекцию.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Постановления о самоизоляции теперь будут приходить через смс-оповещения. Бумажные варианты отменили 18 ноября. За несоблюдение режима жителей могут привлечь к административной ответственности. Размер штрафа составит от 150 до 300 тысяч рублей.

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