Ремонт крыши в ижевской школе №80 закончен
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
Затянувшийся ремонт крыши школы №80 завершился в Ижевске на прошлой неделе. А сегодня, 23 октября, ученики снова сели за парты, сообщает пресс-служба городской администрации.
Задачу закончить благоустройство в ближайшие сроки подрядчику поставил глава города Олег Бекмеметьев.
Напоминаем, ранее компанию, которая занималась ремонтом школы, обязали выплатить штраф за нарушение сроков. Планировалось, что благоустройство завершится к 17 августа, чтобы в сентябре дети смогли начать учебу. Кроме просрочки, подрядчик допустил многочисленные нарушения, повлиявшие на качество ремонта.
Поэтому косметический ремонт кабинетов и коридора, где были протечки, и благоустройство пришкольной территории полностью возместила компания.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 23 ноября 2020 года: смс-оповещения о самоизоляции и эффективность экспресс-тестов
Спортсмен из Удмуртии победил на Всероссийских соревнованиях по боксу