Ремонт крыши в ижевской школе №80 закончен Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Затянувшийся ремонт крыши школы №80 завершился в Ижевске на прошлой неделе. А сегодня, 23 октября, ученики снова сели за парты, сообщает пресс-служба городской администрации.

Задачу закончить благоустройство в ближайшие сроки подрядчику поставил глава города Олег Бекмеметьев.

Напоминаем, ранее компанию, которая занималась ремонтом школы, обязали выплатить штраф за нарушение сроков. Планировалось, что благоустройство завершится к 17 августа, чтобы в сентябре дети смогли начать учебу. Кроме просрочки, подрядчик допустил многочисленные нарушения, повлиявшие на качество ремонта.

Поэтому косметический ремонт кабинетов и коридора, где были протечки, и благоустройство пришкольной территории полностью возместила компания.

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