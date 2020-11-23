Одного человека спасли из огня: на улице Ленина в Ижевске загорелся дом

Одного человека спасли из огня Фото: pixabay.com

23 ноября в 17:08 в МЧС поступил звонок от очевидца, что на улице Ленина в Ижевске горит один из домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

На место незамедлительно отправили спасателей. Они спасли из огня одного человека, он не пострадал. Другой информации о пострадавших на данный момент нет.

В 17:25 огонь уже удалось потушить.

Сейчас сотрудники МЧС занимаются ликвидацией последствий и установлением причин возгорания.

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