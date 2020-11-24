Погода в Ижевске 24 ноября: временами снег и до -5°С

Сегодня ждем небольшой снежок Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 24 ноября, будет снежный денек. Одеваемся потеплее, готовимся к Новому году и читаем прогноз погоды.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем температура достигнет -5…-3°C. Ожидается небольшой снег и пасмурная погода. Скорость ветра достигнет 5–10 м/с.

Сервис «Яндекс Погода» так же пишет о снежной погоде. Столбик термометра опустится до -5°C, а скорость южного ветра не превысит 3,8 м/с.

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