Еще 162 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 ноября, в Удмуртии выявили 162 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Вылечились и выздоровели 102 пациента. Трое человек скончались от болезни. Мужчине было 65 лет, женщинам - 83 года и 85 лет.

За все время в Удмуртии выявлено 12 517 случаев заболевания коронавирусом. Уже выздоровели и были выписаны 9 985 человек. 210 пациентов, к сожалению скончалось.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 626 004 теста. Из них за последние сутки провели 2 084 исследования на коронавирусную инфекцию.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

У нас масочный режим, а у вас? 25 организаций нарушили постановления Роспотребнадзора в Удмуртии

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 23 ноября 2020 года: смс-оповещения о самоизоляции и эффективность экспресс-тестов

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.