Карта распространения коронавируса на 24 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 24 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 ноября, в Удмуртии выявили 162 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Вылечились и выздоровели 102 пациента. Три человека скончались от болезни. Мужчине было 65 лет, женщинам - 83 года и 85 лет.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 626 004 теста. Из них за последние сутки провели 2 084 исследования на коронавирусную инфекцию.

Подробно рассказываем о статистике по районам республики:

Ижевск - 6 094

Воткинск - 626

Глазов - 681

Можга - 630

Сарапул - 435

Алнашский район - 286

Балезинский район - 157

Вавожский район - 121

Воткинский район - 165

Глазовский район - 108

Граховский район - 79

Дебесский район - 66

Завьяловский район - 779

Игринский район - 216

Камбарский район - 65

Каракулинский район - 71

Кезский район - 142

Кизнерский район - 109

Киясовский район - 84

Красногорский район - 147

Малопургинский район - 218

Можгинский район - 160

Сарапульский район - 159

Селтинский район - 100

Сюмсинский район - 94

Увинский район - 229

Шарканский район - 172

Юкаменский район - 62

Якшур-Бодьинский район - 132

Ярский район - 85

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