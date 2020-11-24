Карта распространения коронавируса на 24 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 24 ноября 2020 года
Фото: pixabay.com
Сегодня, 24 ноября, в Удмуртии выявили 162 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.
Вылечились и выздоровели 102 пациента. Три человека скончались от болезни. Мужчине было 65 лет, женщинам - 83 года и 85 лет.
Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 626 004 теста. Из них за последние сутки провели 2 084 исследования на коронавирусную инфекцию.
Подробно рассказываем о статистике по районам республики:
Ижевск - 6 094
Воткинск - 626
Глазов - 681
Можга - 630
Сарапул - 435
Алнашский район - 286
Балезинский район - 157
Вавожский район - 121
Воткинский район - 165
Глазовский район - 108
Граховский район - 79
Дебесский район - 66
Завьяловский район - 779
Игринский район - 216
Камбарский район - 65
Каракулинский район - 71
Кезский район - 142
Кизнерский район - 109
Киясовский район - 84
Красногорский район - 147
Малопургинский район - 218
Можгинский район - 160
Сарапульский район - 159
Селтинский район - 100
Сюмсинский район - 94
Увинский район - 229
Шарканский район - 172
Юкаменский район - 62
Якшур-Бодьинский район - 132
Ярский район - 85
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