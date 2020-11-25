Погода в Ижевске 25 ноября: мокрый снег и -3 градуса Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 25 ноября. В городе снова будет идти снег. Рассказываем, стоит ли сегодня утепляться.

По данным сайта GISMETEO в столице Удмуртии сегодня будет идти мокрый снег. Однако осадков выпаде немного, примерно 0,2 мм. Температуру днем составит -3 градуса Цельсия. Ветер будет дуть со скоростью 4-8 м/с.

К вечеру ожидается похолодание до -5 градусов. Также будет падать снег. А вот ветер утихнет, и его скорость составит 3-5 м/с.

Сейчас луна находится в растущей фазе. А закат можно будет увидеть уже в 16:00 часов.

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