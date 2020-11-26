Погода в Ижевске 26 ноября: возможен небольшой снег

26 ноября в Ижевске возможен небольшой снег Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодняшний день приготовил нам обычную погоду, характерную для начала зимы. Подробнее о прогнозе на четверг расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 26 ноября ожидается переменная облачность. Осадков может не быть, но временами вероятен небольшой снег. Температура воздуха около -3..-5°С, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью – снег и до -9°С. Ветер восточный, около 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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