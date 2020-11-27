«Энергосбыт Плюс» определил победителей акции «Осенний марафон»

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В Удмуртии завершилась акция АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «Осенний марафон». Ее победители в онлайн-режиме были определены с помощью компьютерной программы, за ходом розыгрыша наблюдали жители и СМИ г. Ижевска.

Участниками акции стали владельцы 324 257 лицевых счетов, из которых специальная программа выбрала 95 счастливчиков. Они получат от энергокомпании микроволновые печи, пылесосы, соковыжималки и другую бытовую технику, а также подарочные карты одной из торговых сетей Удмуртии.

Для участия в акции требовалось: отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги, до 24 сентября оплатить квитанцию за август и 24 октября оплатить счет за сентябрь.

Участники «Осеннего марафона» оплатили 814,631 млн рублей, в т.ч. 34,328 млн рублей просроченной задолженности. Победители акции о результатах розыгрыша оповещены, списки размещены на сайте и в офисах обслуживания клиентов. Призы будут вручены в декабре, перед новогодними праздниками.

«Эта традиционная акция для жителей, она набирает популярность, количество участников увеличилось почти на 10 тысяч лицевых счетов, – отметила Ольга Грохова, директор по сбору денежных средств Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». – И главное, она выполняет свою функцию – укрепляет платежную дисциплину клиентов».

Тем, кому не повезло в этот раз – не стоит отчаиваться. В Удмуртском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» уже идет предпраздничная акция «В Новый год - без долгов!». О ее условиях читайте на сайте компании.

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