.

21 молодой специалист «Удмуртнефти» принял участие в адаптационном курсе. Обучение прошло в онлайн-формате. Молодые специалисты познакомились с основными направлениями деятельности ПАО НК «Роснефть» и ОАО «Удмуртнефть» – экономической, инвестиционной, кадровой и молодёжной политикой, научной и производственной деятельностью предприятия, организацией взаимодействия различных подразделений. Выполняли тестовые и творческие задания, готовили презентации, работали с наставниками и при этом осваивали навыки чёткого планирования.

В завершающий день курса, участвуя в деловых и интеллектуальных играх, молодые специалисты закрепили навыки командной работы и отработали коммуникативные компетенции. По окончании обучающей программы каждый из ребят получил памятную колбу с нефтью и сертификат.

Работа с молодыми специалистами – один из приоритетов кадровой политики НК «Роснефть». Она включает адаптацию на предприятии, вовлечение молодых специалистов в инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность, а также обучение. Для каждого выпускника ВУЗа реализуется индивидуальный план развития, закрепляется наставник.

Информация от партнера