«Бренды Удмуртии»: что производят в нашей республике?

Подробно рассказываем, что производят в республике Фото: Сергей Лукашевич

Удмуртия богата десятками уникальных производителей. Среди них есть и крупные предприятия, которые работают с разными странами, и небольшие фирмы, которые работают с республикой и Россией. «Комсомолка» решила рассказать подробнее о представителях промышленной, строительной, пищевой, транспортной и других отраслей, а также о тех, кто создает товары для досуга и хобби.

Для удобства каждый производитель представлен в своей категории. Например, если вы хотите узнать о конкретной отрасли, нужно лишь найти соответствующую иконку на главной странице сайта и нажать на нее.

Так, «Годекшурский продукт» вместе с «Игринским натуральным продуктом» вы легко найдете в разделе продукты питания, а Ижевские термы - в разделе досуг и хобби. Все просто! Чтобы лично убедиться в этом, зайдите на сайт проекта.

Новые участники этого года - ООО «Ижевский пружинный завод», АО «Элеконд», ООО «Нефтемаш», форелевое хозяйство «Рашаль», студия декора и флористики «7 БУКЕТОВ», АО «Воткинский завод», ООО Концерн «Аксион» и ООО «Локомотив». В самом проекте «Бренды Удмуртии» появился совершенно новый сектор «Выставочная деятельность». В этом секторе представлен уникальный участник - Выставочный центр «Удмуртия». Этот выставочный центр является единственным оператором в республике, который организует как всероссийские специализированные выставки, так и многоотраслевые ярмарки в Удмуртии и других регионах страны.

Хотите увидеть еще больше предприятий? Переходите на сайт проекта «Бренды Удмуртии».

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