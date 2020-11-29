Погода в Ижевске 29 ноября: -8°С и небольшой снег

Утром сохраняется туман
Фото: Архив КП
Доброе утро, любимый город! На календаре воскресенье, 29 ноября. Пока вы просыпаетесь и строите планы на выходной день, расскажем о погоде на день.
Синоптики Удмуртского Гидрометцентра обещают сегодня переменную облачность, местами небольшой снег. Днем столбик термометра будет показывать -6...-8°С.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Ночью температура понизится до -11...-13°С. Ветер сохранит свою скорость и направление.
Желаем отличного дня!
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