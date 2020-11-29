+175 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Удмуртии

Берегите себя: носите маски, сохраняйте социальную дистанцию и используйте антисептики Фото: Архив «КП» в Ижевске

На утро 29 ноября в Удмуртии было выявлено еще 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб нашей республики.

122 человека выздоровели и были выписаны.

За весь период пандемии в Удмуртии зафиксировано 13 368 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них 10 613 человек выздоровели. К сожалению, 216 человек скончались.

Сейчас состояние заболевших оценивается следующим образом: 1548 в удовлетворительном состоянии, 806 средней тяжести, 185 в тяжелом.

Всего в нашей республике было проведено 644 064 исследования на наличие коронавируса, из них за последние сутки — 3810.

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