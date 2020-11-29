Карта распространения коронавируса на 29 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Берегите себя: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь антисептиками
Фото: Амир Закиров
Сегодня, 29 ноября, в Удмуртии зафиксировано +175 новых положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Оперштаб региона.
122 пациента справились с болезнью и были выписаны. Летальных исходов сегодня нет. Всего в лабораториях Удмуртии было сделано 644 064 исследования на наличие COVID-19. Из них за последние сутки — 3810.
Подробно рассказываем о статистике по районам республики:
Ижевск - 6 560
Воткинск - 650
Глазов - 720
Можга - 654
Сарапул - 475
Алнашский район - 294
Балезинский район - 170
Вавожский район - 127
Воткинский район - 180
Глазовский район - 115
Граховский район - 84
Дебесский район - 72
Завьяловский район - 800
Игринский район - 230
Камбарский район - 71
Каракулинский район - 82
Кезский район - 147
Кизнерский район - 121
Киясовский район - 89
Красногорский район - 160
Малопургинский район - 226
Можгинский район - 170
Сарапульский район - 170
Селтинский район - 105
Сюмсинский район - 99
Увинский район - 242
Шарканский район - 186
Юкаменский район - 68
Якшур-Бодьинский район - 139
Ярский район - 91
Сейчас состояние заболевших оценивается следующим образом: 1548 в удовлетворительном, 806 средней тяжести, 185 в тяжелом.
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