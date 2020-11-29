Карта распространения коронавируса на 29 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Берегите себя: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь антисептиками Фото: Амир Закиров

Сегодня, 29 ноября, в Удмуртии зафиксировано +175 новых положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Оперштаб региона.

122 пациента справились с болезнью и были выписаны. Летальных исходов сегодня нет. Всего в лабораториях Удмуртии было сделано 644 064 исследования на наличие COVID-19. Из них за последние сутки — 3810.

Подробно рассказываем о статистике по районам республики:

Ижевск - 6 560

Воткинск - 650

Глазов - 720

Можга - 654

Сарапул - 475

Алнашский район - 294

Балезинский район - 170

Вавожский район - 127

Воткинский район - 180

Глазовский район - 115

Граховский район - 84

Дебесский район - 72

Завьяловский район - 800

Игринский район - 230

Камбарский район - 71

Каракулинский район - 82

Кезский район - 147

Кизнерский район - 121

Киясовский район - 89

Красногорский район - 160

Малопургинский район - 226

Можгинский район - 170

Сарапульский район - 170

Селтинский район - 105

Сюмсинский район - 99

Увинский район - 242

Шарканский район - 186

Юкаменский район - 68

Якшур-Бодьинский район - 139

Ярский район - 91

Сейчас состояние заболевших оценивается следующим образом: 1548 в удовлетворительном, 806 средней тяжести, 185 в тяжелом.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Когда завершится ремонт центральной площади Ижевска

- Учитель из Удмуртии победил во всероссийском конкурсе

- Четыре собаки, четыре щенка и две кошки сгорели в пожаре в Удмуртии