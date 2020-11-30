Погода в Ижевске 30 ноября: преимущественно без осадков и до -8°С

Одевайтесь теплее! Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 30 ноября. Пока вы встречаете последний день осени, «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

Синоптики Удмуртского Гидрометцентра обещают сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха не поднимется выше -8...-6°С. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Ночью столбик термометра упадет до -11...-9°С. Местами небольшой снег. Ветер сохранит свою скорость и направление.

Желаем отличного начала зимы!

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